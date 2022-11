A Modena le denunce per 14 organizzatori del rave

Il giorno dopo la conclusione senza disordini del rave party di Modena arrivano le denunce per i 14 organizzatori dell'evento Witchtek, la festa di Halloween che ha attirato tra sabato e lunedì circa tremila giovani in un capannone a due passi dal casello sull'A1, interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine su ordine del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Sono 13 italiani e un olandese, identificati dalla polizia che contesta loro il reato di invasione di edifici 'semplice' e non già nella versione 'potenziata' dal nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri: i fatti di via Marino sono precedenti all'entrata in vigore della modifica del codice penale al centro nelle ultime ore della polemica politica.

La Questura di Modena ha anche sequestrato il sistema audio utilizzato nel capannone: sono stati individuati, mentre se ne stavano andando, e scortati in Questura 14 autocarri con strumenti musicali, mixer e casse. Il sequestro ha riguardato oltre 100 pezzi per un valore stimato di almeno 150.000 euro.