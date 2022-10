Pnrr: bussola E-R, online il portale della Regione

Oltre 5,2 miliardi di euro di contributi Pnrr sul territorio dell'Emilia-Romagna, pari a quasi 1.200 euro di investimento per ciascun emiliano-romagnolo. Di questi, quattro su 10 sono localizzati nei comuni capoluogo, il 10% nelle aree montane e interne: un intervento su quattro ha una portata a scala provinciale o regionale.

Questi dati e tante altre informazioni sui progetti e le risorse relativi agli investimenti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in Emilia-Romagna da oggi sono disponili su una piattaforma dedicata e aggiornata in tempo reale - https://pnrr.regione.emilia-romagna.it - all'interno del portale della Regione. Una bussola in grado di orientare sui principali indicatori del Pnrr in regione: dai dati per singola missione, settore e natura del progetto alla tipologia di soggetto, pubblico o privato, che amministra l'investimento (Comuni, Università, Asl, autorità portuali, consorzi, ecc.) fino a scendere al dettaglio di ciascuno provincia e comune dell'Emilia-Romagna. Una mappa interattiva consente anche di navigare in tutti i 330 Comuni dell'Emilia-Romagna verificando le risorse investite in ciascuna municipalità.

"Con questa piattaforma realizziamo una straordinaria operazione di trasparenza e semplificazione. Un monitoraggio quotidiano a disposizione di cittadini, imprese ed enti locali- spiega l'assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano- La Regione Emilia-Romagna dimostra come si possa fare rendicontazione di qualità traducendo un piano complesso, unico per estensione e portata nella storia repubblicana, associato a un lavoro di progettazione, programmazione e realizzazione condiviso con i territori e l'intero sistema regionale.

Dimostrando allo stesso tempo senso di responsabilità nei confronti degli utenti e dell'opinione pubblica". (ANSA).