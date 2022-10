Maltratta i genitori per avere soldi per la droga, arrestato

E' accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 22enne italiano, arrestato a Bologna dai carabinieri dopo una denuncia partita dai genitori, esasperati da mesi di vessazioni da parte del figlio che pretendeva continuamente denaro per acquistare droga. Per il ragazzo, il Gip ha emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere, condividendo la richiesta della Procura che aveva ricevuto l'informativa dei carabinieri della stazione Bologna Indipendenza.

Lo scorso giugno, il 22enne aveva già ricevuto un ammonimento dal Questore di Bologna, che lo aveva invitato a tenere una condotta conforme alla legge e a interrompere gli atti di violenza domestica nei confronti dei genitori e del fratello. A quanto risulta, il giovane pretendeva che il padre e la madre gli elargissero una quarantina di euro al giorno che utilizzava per comprare cocaina e crack. Nonostante il provvedimento di giugno, il giovane avrebbe continuato a maltrattare i familiari, arrivando a minacciarli di morte. (ANSA).