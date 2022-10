Doppio appuntamento a Bologna dedicato a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario dalla nascita: dal 2 al 6 novembre all'Arena del Sole va in scena in prima assoluta "Calderón", spettacolo tratto dal testo omonimo del regista e poeta; solo il 2, invece, il Teatro Duse ospita Carlo Lucarelli, protagonista di "PPP, Un segreto italiano", ispirato al libro omonimo dello scrittore. Lo spettacolo è diretto dal regista premio Ubu Fabio Condemi, che torna a incontrare Pasolini dopo "Bestia da Stile" e "Questo è il tempo in cui attendo la grazia". Frutto di una coproduzione internazionale, che ha in Emilia Romagna Teatro il capofila, nella stagione 23/24 "Calderon" sarà in tournée in un'ampia rete di teatri europei e ne sarà realizzata una versione filmica a cura di Lucio Fiorentino, disponibile sulla piattaforma prospero-theatre.tv. "Calderon", che debutta proprio nella ricorrenza della scomparsa dello scrittore, è inoltre il primo appuntamento di "Come devi immaginarmi", il progetto ideato dal direttore di ERT Valter Malosti insieme al critico d'arte Giovanni Agosti, che intende presentare in una sola stagione, l'intero corpus dei testi teatrali pasoliniani.

Nella serata del 2 novembre Malosti e Agosti introdurranno lo spettacolo. Scritto nel 1967 e pubblicato nel 1973, Calderón è un dramma in versi ispirato a "La vita è sogno", il capolavoro del tragediografo spagnolo seicentesco Pedro Calderón de la Barca. Ma l'atmosfera, la trama, il contesto sono radicalmente diversi: siamo nella Spagna franchista degli anni '60. Lo spettacolo di Carlo Lucarelli in scena al Teatro Duse racconta e ricorda, invece, il poeta e cineasta a partire dai corsivi ed editoriali trovati nella soffitta della propria casa di famiglia a Mordano, alle porte di Bologna. La narrazione si addentra poi nell'Italia violenta degli anni di piombo. (ANSA).