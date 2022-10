Covid: 1.351 casi in E-R, stabili ricoveri nelle intensive

In Emilia-Romagna si sono registrati altri 1.351 positivi, su un totale di 6.286 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 36 (+1 rispetto a ieri, pari al +2,9%), mentre per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.159 (+37 rispetto a ieri, +3,3%). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 34.354 (-2.054). Le persone guarite sono 3.400 in più rispetto a ieri. I morti sono cinque. (ANSA).