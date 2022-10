Calcio: pallone cioccolato donato a portiere-goleador Gagno

Un pallone di cioccolato per il portiere del Modena Riccardo Gagno, per festeggiare l'impresa dello scorso 9 aprile, quando un suo gol da 80 metri al 91' portò la squadra alla vittoria per 2-1 contro l'Imolese, oltre a permettere al Modena di ottenere il primo posto nel girone B della Lega Pro. Gagno regalò il successo ai canarini al 46' del secondo tempo, rinviando il pallone dalla propria area e sorprendendo fuori dai pali il collega avversario Rossi. A festeggiare il connubio tra cioccolato e sport è stata la quarta edizione di 'Sciocolà', manifestazione ad ingresso gratuito promossa da Cna, in programma fino a domani per le vie del centro di Modena.

Oltre alla scultura di cioccolato realizzata da Dolcem-Cioccolateria Modenese dal 1954, è stato creato anche un 'cioccolatino Gagno' grazie a Marisa Tognarelli: rappresenta una boule perfetta in omaggio ad un calciatore, una crema che riproduce il gusto della zuppa inglese come ripieno e racchiuso in cioccolato fondente e bianco, decorato con i colori della squadra giallo e blu.

Gagno, 25 anni, è cresciuto al Brescia, con cui ha esordito in serie B nel 2017, ed è arrivato a Modena nel 2019, meritandosi in poco tempo la fiducia del club emiliano, che con il ds Luca Matteassi ha anticipato la concorrenza e lo ha acquistato a titolo definitivo facendolo firmare fino al 2023.

(ANSA).