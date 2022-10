Banco Mutuo Soccorso dall'11 novembre dal vivo, il via a Ferrara

Dopo l'accoglienza positiva di pubblico e di critica per il concept album 'Orlando: le forme dell'amore', pubblicato a settembre per i 50 anni di attività della band, il Banco del Mutuo Soccorso si prepara a tornare dal vivo nei teatri. La tournée invernale, prodotta da Kinomusic, inizierà l'11 novembre dal Teatro Comunale di Ferrara.

Questi i primi live confermati, ai quali ne seguiranno altri, in via di definizione: 11 novembre Ferrara (Teatro Comunale), 24 novembre Milano (Teatro dal Verme, all'interno della Milano Music Week), 15 gennaio Barletta (Teatro Curci), 1 febbraio Firenze (Teatro Puccini), 2 febbraio Castelnuovo Garfagnana (Teatro Alfieri), 2 marzo Catania (Teatro ABC), 3 marzo Palermo (Teatro Golden). Il Banco, capitanato dal carismatico leader Vittorio Nocenzi, proporrà per la prima volta dal vivo i brani che compongono il nuovo album, prova definitiva di come il rock prog tradizionale possa evolversi in una moderna nuova miscela di suono e spirito, e che fisserà nuovi parametri per gli appassionati di progressive rock. I concerti saranno l'occasione per riascoltare anche i brani più famosi del repertorio storico del gruppo.

Tutte le informazioni sui live sono disponibili su www.kinomusic.it e sul sito della band www.bancodelmutuosoccorso.it. (ANSA).