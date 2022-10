La trilogia Mozart-Da Ponte al debutto al Ravenna Festival

La sezione autunnale di Ravenna Festival, imperniata come di consueto su una trilogia, è dedicata quest'anno a quella più celebre del mondo della lirica: 'Le nozze di Figaro', 'Don Giovanni' e 'Così fan tutte', le tre opere nelle quali Mozart e il librettista Lorenzo Da Ponte raccontano, secondo il responsabile della regia del progetto, Ivan Alexandre, "la storia dello stesso personaggio: un libertino di nome Cherubino nella sua giovinezza, Don Giovanni in età adulta e infine Don Alfonso in età avanzata. Così il giovane innamorato dell'Amore diventa un rubacuori che, una volta invecchiato, spingerà i giovani a replicare i suoi vizi di un tempo".

La celeberrima e amatissima trilogia mozartiana debutterà con il primo capitolo, 'Le nozze di Figaro', il 31 ottobre alle 20.30 al Teatro Alighieri seguita l'1 e il 2 novembre dagli altri due titoli e, tutti e tre, replicati dal 4 al 6. Le tre le produzioni, per le quali Ravenna Festival ha intrecciato le forze con quelle del Drottningholms Slottsteater e dell'Opéra Royal de Versailles, sono state affidate al regista Ivan Alexandre, artista che ha firmato lavori per la Staatsoper di Vienna, il Palais Garnier e la Mozartwoche di Salisburgo, il quale le ha concepite come un "ciclo del desiderio, in cui un solo cuore batte in tre petti diversi". Sul podio dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini si alterneranno il giovane direttore Giovanni Conti e a seguire Erina Yashima e Tais Conte Renzetti.

In scena per 'Le nozze di Figaro' ci saranno Clemente Antonio Daliotti (Il Conte), Ana Maria Labin (la Contessa), Robert Gleadow (Figaro), Arianna Vendittelli (Susanna), Lea Desandre (Cherubino). Per "Don Giovanni" cantereanno invece Christian Federici (Don Giovanni), Iulia Maria Dan (Donna Anna), Julien Henric (Don Ottavio), Callum Thorpe (Il Commendatore/ Masetto), Arianna Vendittelli (Donna Elvira), Robert Gleadow (Leporello) e Chiara Skerath (Zerlina). 'Così fan tutte', in fine, vedrà impegnati Ana Maria Labin (Fiordiligi), José Maria Lo Monaco (Dorabella), Robert Gleadow (Guglielmo), Anicio Zorzi Giustiniani (Ferrando), Miriam Albano (Despina) e Christian Federici (Don Alfonso). (ANSA).