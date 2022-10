Covid: duemila casi e cinque morti in Emilia-Romagna

Altri 2.055 nuovi positivi si registrano in Emilia-Romagna su 8.645 tamponi fatti nelle ultime 24 ore. Lieve crescita, nel bollettino quotidiano della pandemia, per i pazienti in terapia intensiva (35, +2), e negli altri reparti Covid (1.122, +1,4%) I casi attivi scendono a 36.408 (-1.655), il 96,8% del totale in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatici, mentre i guariti sono 3.705 in più. I morti sono cinque: un uomo di 89 anni nel Parmense, un 75enne in provincia di Modena, una 60enne a Bologna, un 74enne a Ravenna e un 94enne a Forlì. (ANSA).