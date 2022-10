Fotografia Europea 2023, 'visioni di un'identità inquieta'

'Europe Matters. Visioni di un'identità inquieta' è il tema della 18/a edizione di 'Fotografia Europea', in programma a Reggio Emilia dal 28 aprile all'11 giugno 2023. Quanto sia complesso e difficile cogliere la natura dell'Europa come comunità è il tema di una serie di progetti fotografici che si soffermano soprattutto sulle persone e sulle identità, "per raccontare le politiche di inclusione ed esclusione e la persistenza delle idee di storia e di cultura nel momento presente". I progetti che faranno parte di questa edizione - anticipano gli organizzatori - indagheranno tra le altre le nozioni di appartenenza e solidarietà, così come quelle di fragilità e inquietudine. L'edizione 2023 vede entrare nella direzione artistica, accanto a Walter Guadagnini e Tim Clark, Luce Lebart, storica della fotografia, autrice di diversi libri, curatrice di mostre e ricercatrice sia indipendente sia per la Collezione dell'Archive of Modern Conflict. In che misura mito e memoria modellano o consolidano il senso di appartenenza collettiva? E in che modo la fotografia contemporanea contribuisce a dare una risposta alle sfide e alle situazioni che vivono i cittadini europei? Considerando la relazione fra identità nazionale e comunità democratica, così come le realtà multiculturali dei singoli paesi europei, "ci troviamo in bilico fra l'appartenere a nazioni distinte e a una popolazione culturalmente omogenea. Come hanno scritto Peter Gowan e Perry Anderson, 'gli imperi del passato minacciano di dissolversi in lande postmoderne spazzate solo dall'ondata del mercato'. Inoltre, l'Europa non è più considerata il luogo da cui si scrive la storia". (ANSA).