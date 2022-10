Covid: E-R, altri 2.425 casi, stabili ricoveri in intensiva

In Emilia-Romagna sono 2.425 i nuovi casi di Coronavirus su un totale di 12.352 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.030 molecolari e 7.322 test antigenici rapidi. Si registrano 6 decessi, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi. I casi attivi, sono 38.063 (-938). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 36.924 (-921), il 97% del totale. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 33, invariati rispetto a ieri, per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.106 (-17 rispetto a ieri, -1,5%). (ANSA).