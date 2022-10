Covid: in E-R altri 2.660 casi, crescono i ricoveri

Ancora oltre 2.600 i casi di positività al Coronavirus sono stati registrati in Emilia-Romagna, dove crescono i ricoveri e si contano ancora sette morti, fra i quali, il più giovane, un uomo di 73 anni nel Bolognese.

Nelle ultime 24 ore sono stati infatti individuati 2.660 nuovi positivi, sulla base di quasi 14mila tamponi che portano il numero dei casi attivi a 39mila, il 97,1% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 33 pazienti ricoverati (tre in più di ieri) mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.123 (+17). (ANSA).