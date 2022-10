Omaggio a Tito Gotti, ideatore del Treno di John Cage

L'Alliance Française di Bologna rende omaggio a due straordinarie personalità della vita culturale bolognese: il direttore d'orchestra Tito Gotti e sua moglie Brigitte Pasquet-Gotti, fondatrice di Bologna Accueil, protagonista nel favorire e promuovere il dialogo tra la cultura francese e quella italiana. Riconosciuto a livello internazionale per la sua intensa e significativa carriera anche come musicologo, saggista e organizzatore musicale, il novantacinquenne Tito Gotti è stato titolare della cattedra di Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Bologna.

Ma soprattutto si deve a lui l'invenzione di quel raffinato cantiere di sperimentazioni, a volte temerarie, che furono le Feste Musicali, rassegna nata in seno al Teatro Comunale e poi itinerante in molti luoghi inusuali della città. Celeberrimo è diventato negli anni il Treno di John Cage che dalla stazione ferroviaria di Bologna suonò fino a quella appenninica di Porretta Terme, e che stupì, irritò e divise l'opinione del mondo musicale di allora. Tito Gotti pensò e diresse quelle Feste, che attraevano pubblico anche da fuori dall'Italia, dal 1967 al 2003. Il tributo dell'Alliance Française al Maestro e a sua moglie, realizzato in collaborazione con la Sezione Musica dell'Officina San Francesco, si concretizzerà domenica 30 ottobre, alle 18 con un concerto alla Biblioteca San Francesco.

Per l'occasione la violinista Elicia Silverstein (vincitrice del Best Newcomer 2020 Award del BBC Music Magazine) e il violoncellista Sebastiano Severi (primo violoncello dell'Orchestra Bruno Maderna di Forlì) eseguiranno due partiture del compositore romagnolo, ma bolognese di adozione, Gilberto Cappelli: Anima, un brano del 2019 per violoncello solo, dedicato proprio a Tito Gotti, e Vivere profondamente per violino e violoncello, scritto invece quest'anno, in prima esecuzione assoluta. Il concerto verrà introdotto da Martine Pagan-Dalarun (Direttrice dell'Alliance Française di Bologna), Elisabetta Pasquini (Università di Bologna), Giorgio Forni (Presidente dell'Associazione Feste Musicali), Alberto Caprioli (compositore) e Gilberto Cappelli. L'ingresso al concerto è gratuito.