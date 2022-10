Madama Butterfly torna al Teatro Comunale di Modena

(ANSA) - MODENA, 27 OTT - Il Teatro Comunale di Modena prosegue nell'omaggio a Luciano Pavarotti proponendo le opere che il "tenorissimo" ha interpretato nel teatro della sua città a lui ora intitolato: in questa stagione tocca a Madama Butterfly, il capolavoro di Giacomo Puccini in scena il 28 e 29 ottobre alle 20 e il 30 alle 15.30. Inserita nel più ampio progetto di Modena Città del Belcanto, l'ultima recita dello spettacolo si potrà vedere anche in diretta su www.operastreaming.com.

Il ruolo del titolo è affidato a Vittoria Yeo, laureata all'Istituto Vecchi-Tonelli come allieva di Raina Kabaivanska.

Nella parte di Pinkerton canterà Diego Cavazzin, in quella di Sharpless Sergio Vitale e nei panni di Suzuki Nozomi Kato. Nella recita del 29 nella parte della protagonista ci sarà Daniela Schillaci. La parte musicale è diretta da Aldo Sisillo, alla guida dell'Orchestra Filarmonica Italiana, del Coro Lirico di Modena, preparato da Stefano Colò.

Lo spettacolo riprende un allestimento di successo, curato da Stefano Monti nel 1993, che è tornato in scena a Modena nel 2003 e in numerose occasioni in contesto internazionale, come ad esempio a Palma de Maiorca nel 2008, in Cina nel 2019 e a Bilbao nel 2022.

"Questa messa in scena - racconta il regista - ha conosciuto pubblici di diverse nazionalità; nonostante siano trascorsi diciannove anni dalla sua nascita ha resistito al tempo ed è sempre stata accolta con calore da parte del pubblico. Ne sono state testimonianza ancora una volta rappresentazioni come quelle nello scorso mese di maggio a Bilbao con il soprano Maria Agresta, interprete della lirica internazionale e presente nelle principali stagioni. Credo perché ne è stato colto l'intento interpretativo registico, che era quello innanzitutto di mettersi al servizio dell'opera, e non prevaricarla con arbitrarie interpretazioni, e di raccontare una storia". (ANSA).