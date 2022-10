Covid: in Emilia-Romagna oltre 2.900 positivi e dieci morti

Sono ancora quasi tremila (2.961) i casi giornalieri di Coronavirus in Emilia-Romagna individuati sulla base di 14.581 tamponi registrati. Nelle terapie intensive ci sono 30 persone (+2), negli altri reparti Covid 1.106 pazienti (-8), mentre i contagi attivi in regione scendono a 39.557 (-850), il 97,1% in isolamento a casa, perché non necessita di cure particolari.

I guariti sono 3.801 in più, i morti dieci, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi e vanno dai 70 ai 98 anni. (ANSA).