Torna il Ferrara Food Festival, 3 giorni di eventi in città

Ritorna, per la la seconda edizione, il Ferrara Food Festival, in programma tra le vie del centro cittadino, dal 4 al 6 novembre. Tre giorni all'insegna del buongusto e alla scoperta delle eccellenze del territorio, un evento gastronomico-culturale in cui i migliori prodotti tipici ferraresi e le eccellenze enogastronomiche provenienti da tutta Italia presentano le proprie prelibatezze. Un festival dove scoprire, acquistare e degustare prodotti unici, accompagnato da un ricco palinsesto di eventi, degustazioni e show cooking.

"Il Ferrara Food Festival torna per il secondo anno, il primo libero dalle limitazioni previste nei tempi della pandemia - ha detto il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri - abbiamo creduto e investito in questo evento, una vetrina per la qualità, la tradizione, il saper fare ferrarese, in piena coerenza con le nostre linee di mandato, legate alla tutela e valorizzazione della cultura del cibo e alla storia dell'enogastronomia tipica.

Per queste ragioni abbiamo anche creduto nelle Denominazioni di origine comunale che abbiamo realizzato per la prima volta a Ferrara, con il pieno coinvolgimento della Strada dei vini e dei sapori. A questo proposito, quest'anno, in particolare, l'evento inaugurale sarà dedicato al pane ferrarese".

La manifestazione è promossa dall'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, organizzata da Sgp Grandi Eventi. (ANSA).