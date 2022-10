Morto dopo essere stato investito lunedì a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 26 OTT - È morto il pedone di 75 anni investito lunedì mattina da un'auto a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. L'incidente si era verificato attorno alle 10, su via Romea Sud quando, per cause al vaglio della polizia locale, il 75enne era stato stato travolto da una vettura condotta da un 86enne mentre stava attraversando la strada. per tornare alla sua auto.

Soccorso dagli operatori del 118, era poi stato portato in gravi condizioni all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, là dove è deceduto dopo un paio di giorni di agonia. (ANSA).