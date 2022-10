Casa: Collettivo occupa palazzina in centro a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Nuova occupazione a Bologna. Dopo uno studentato in via Serlio, occupato nei giorni scorsi e già lasciato dagli stessi attivisti, il collettivo Cua stamattina ha fatto irruzione in una palazzina di tre piani in via Oberdan 16, per denunciare il caro-affitti e la scarsità di alloggi. Si tratterebbe, secondo il collettivo, di un edificio in comproprietà fra Università di Bologna e un privato, inutilizzato da anni.

"In un momento di crisi economica come quello presente - scrivono - è uno scempio che stabili come questo rimangano alla polvere e al disuso, mentre in tante e in tanti non troviamo casa". (ANSA).