Su auto rubata fugge e sperona Cc, denunciato 16enne a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 25 OTT - Su un'auto rubata ha ingaggiato sulle strade ravennnati un inseguimento ad alta velocità con i carabinieri arrivando a speronarli. Alla fine i militari lo hanno bloccato e denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza. Protagonista di quanto accaduto ieri mattina è un 16enne di origine magrebina poi riaffidato alla madre.

L'inseguimento, come riportato dai due quotidiani locali, è scattato a Cervia quando i carabinieri sull'Adriatica hanno intercettato una vettura risultata rubata il giorno prima a Ravenna.

All'alt, il conducente ha risposto pigiando sull'acceleratore. L'inseguimento si è concluso diversi chilometri più avanti nei pressi della frazione Mirabilandia quando il 16enne, abbandonata la vettura dopo lo scoppio di uno pneumatico, ha provato una inutile fuga per i campi. (ANSA).