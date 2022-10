Sanità: a Bologna incontro nazionale su colangiocarcinoma

Si terrà a Bologna il 12 novembre il primo incontro nazionale dell'Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma. L'appuntamento è dalle ore 10 a Palazzo d'Accursio, con le testimonianze dirette di pazienti, familiari dei malati, la partecipazione di medici dei centri italiani specializzati nella cura di questo tumore primitivo del fegato che ha origine dalle cellule dei dotti biliari. L'incontro nazionale vuole essere un'occasione di confronto e di condivisione di esperienze, partendo proprio dal punto di vista dei pazienti, di coloro che li assistono e li curano. A chiudere la giornata, nel pomeriggio, dopo l'intervento del presidente di Apic Paolo Leonardi, sono in programma i contributi, da remoto, dei presidenti delle altre due associazioni che nel mondo si occupano di questa rara patologia, la britannica Ammf e l'americana The Cholangiocarcinoma Foundation.

L'associazione Apic è nata proprio a Bologna nel gennaio 2019, tra i fondatori Giovanni Brandi, Direttore della Scuola di Specializzazione di Oncologia Medica all'Università di Bologna, con l'obiettivo di promuovere la ricerca e di aiutare i malati di colangiocarcinoma ad avere accesso a informazioni ancora poco conosciute o diffuse sulla patologia, le sue possibili cause, le cure, le nuove terapie e la prevenzione. Nel 2020, in Italia le nuove diagnosi di colangiocarcinoma sono state 5.400, le persone affette in tutto sono circa 12.700. Si tratta di una patologia in costante crescita, i nuovi casi in 5 anni sono aumentati del 14%. E' un tumore silente, i cui sintomi si presentano tardi, ha ancora un'elevata mortalità: la sopravvivenza a 5 anni è del 17% negli uomini e del 15% nelle donne. (ANSA).