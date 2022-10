Festival delle Dop e Igp, due giorni a Fico di Bologna

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il Cappero delle Isole Eolie Dop, lo Scalogno di Romagna Igp, la Pesca di Leonforte Igp, il Miele delle Dolomiti Bellunesi Dop. Sono solo alcune delle specialità a denominazione Dop e Igp, che il 19 e il 20 novembre sarà possibile assaggiare a Fico, il Parco da gustare di Bologna, in occasione del "Festival delle Dop e Igp dall'Italia". La rassegna prevede un programma di due giornate di mercato, degustazioni, spettacoli musicali ed eventi dedicati alle eccellenze dell'enogastronomia italiana. Tra le altre eccellenze da assaggiare durante il Festival Dop e Igp ci saranno anche Parmigiano Reggiano Dop, Grana Padano Dop, Aceto Balsamico Tradizionale (Reggio Emilia Dop e Modena Dop), Prosciutto di San Daniele, Mortadella Bologna Igp e Riso del Delta del Po Igp, le Clementine Di Calabria Igp, l'Arancia di Ribera Dop, l'Arancia Rossa di Sicilia Igp, il Limone dell'Etna Igp, il Limone di Siracusa Igp, il Limone Interdonato Messina Igp e tante altre specialità con la propria "Identità d'origine".

Il calendario della manifestazione prevede per domenica 20 novembre che la qualità dei prodotti Dop e Igp incontrerà la musica: Andrea Barbi e Marco Ligabue, ambasciatori delle 44 eccellenze dell'Emilia Romagna, svilupperanno "un'innovativa e divertente formula di presentazione del patrimonio enogastronomico dell'Emilia-Romagna, che detiene il primato in Europa con i suoi 44 prodotti Dop e Igp". Il cantautore e il conduttore e autore televisivo, saranno protagonisti dello show musicale intitolato "E-RiSalutami tuo fratello: musiche e racconti Emiliano-Romagnoli": "uno spettacolo che mescola rock, risate, ma anche il profumo di lambrusco, prosciutto e parmigiano". Lo spettacolo sarà nell'Arena di Fico. (ANSA).