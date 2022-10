Covid: in E-R oltre duemila nuovi casi, calano i ricoveri

Sono oltre duemila i nuovi casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, mentre calano i ricoveri. Il bollettino quotidiano della Regione segnala anche 23 morti, specificando però che la maggioranza si riferisce ai giorni scorsi: fra loro c'è anche una donna di 55 anni del Ravennate.

Sulla base di 22mila tamponi, infatti, sono stati individuati 2.151 nuovi casi. I positivi sono circa 40mila, il 97,1% dei quali in isolamento a casa: in terapia intensiva ci sono 30 pazienti, lo stesso numero di ieri, mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.122 (18 in meno). (ANSA).