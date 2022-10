a Bologna 'Impermanenze', i tanti volti dell'io

(ANSA) - BOLOGNA, 25 OTT - Lo Spazio b5 di Bologna ospita dal 30 ottobre al 26 novembre la mostra 'Impermanenze' con le opere mai esposte prima di Simona Ragazzi e Raffaele Mazzamurro, a cura di Emanuela Agnoli. Un'esposizione che vuole raccontare, attraverso una selezione di oltre venti lavori, le tante sembianze dell'Io, con le sue continue metamorfosi. Ragazzi e Mazzamurro operano un'indagine retrospettiva sulla continua trasformazione dell'essere umano e della natura, fatta di relazioni, di attese e silenzi, di equilibri precari.

L'approccio utilizzato dai due artisti è visibilmente differente: Ragazzi propone un'arte figurativa, Mazzamurro risulta essere più informale. I due diversi linguaggi artistici hanno, però, molteplici similitudini intellettuali ed espressive che generano un'interessante intesa mentale.

L'artista bolognese Simona Ragazzi (1969) approfondisce il tema dello scorrere del tempo e del cambiamento attraverso lavori scultorei in argilla e terracotta smaltata, fotografie e installazioni: al centro del suo lavoro figurativo ci sono gli esseri umani, uniti e accomunati da un perenne stato di evoluzione tra sentimenti e ricordi. Raffaele Mazzamurro (1961), scultore e pittore bolognese, sceglie un linguaggio materico caratterizzato dai toni forti e drammatici. Nella sua arte assembla listelli di legno di abete con colla e chiodi per poi bruciarli. Un percorso denso di significati: la cenere simboleggia la caducità e la morte, mentre il fuoco rappresenta la forza creatrice capace di trasformare e rigenerare la materia.

Spazio b5 Studio Store Creativo è nato nel 2018, nel centro di Bologna, da un'idea di Lorena Zuñiga Aguilera, architetto cilena, e Michele Levis, fotografo veneziano. I due professionisti hanno messo a disposizione le proprie esperienze per trasformare un'ex galleria d'arte in uno spazio dedicato ai creativi. (ANSA).