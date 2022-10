Covid: in E-R ancora 1.705 casi, stabili i ricoveri

Sono 1.705, su 5.780 tamponi registrati, i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive sono circa 41mila, il 97,1% dei quali in isolamento domiciliare, perché senza sintomi con sintomi lievi.

In terapia intensiva c'è un paziente in più di ieri (31 in totale), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 11.40 (41 in più).

Si contano ancora cinque vittime: fra loro ci sono una donna di 61 anni morta nel Ferrarese e un uomo di 65 nel Modenese, (ANSA).