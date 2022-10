Anziana investita a Bologna, carcere per l'arrestato

Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere per Gian Luca Nilo, 39enne accusato a Bologna di aver investito sabato una 81enne, Luisa Giovannini, che stava attraversando la strada in via Azzurra.

L'uomo guidava l'auto di un amico, nonostante la patente revocata. Quando è stato portato in ospedale, sabato, addosso gli sono stati trovati 20 grammi di cocaina, hascisc, 2 coltelli, un manganello telescopico e 1.850 euro in contanti.

Il suo difensore, avvocato Luciano Bertoluzza, dopo la decisione sulla custodia cautelare, ha chiesto un rinvio e il giudice Nicolina Polifroni ha aggiornato l'udienza al 7 dicembre. (ANSA).