Soccorso escursionista caduto in un fosso a Campigna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Salvataggio per un escursionista caduto in un fosso mentre passeggiava lungo un sentiero di montagna a Campigna, centro delle Foreste Casentinesi in provincia di Forlì-Cesena. Intorno alle 12.15 una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna ed il personale Saf-Speleo alpino fluviale del comando Vigili del Fuoco di Forli, sono intervenuti nella zona impervia raggiungendo la persona, rimasta ferita nella caduta, insieme al Soccorso Alpino, tramite le coordinate Gps fornite alla sala operativa Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno recuperato il ferito poi immobilizzato su una barella a seguito dei diversi traumi subiti. Condotto in una zona sicura e valutate le condizione da parte del personale medico, l'escursionista è stato issato con il verricello sull'elicottero dei Vigili del Fuoco insieme al medico del 118 e trasportato alla piazzola di atterraggio di Capaccio, a Santa Sofia per essere affidato al personale di Romagna Soccorso.

