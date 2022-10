Gp Malesia: vince Bagnaia, è a -2 punti dal Mondiale

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Francesco Bagnaia ha vinto il Gp di Malesia, penultima prova del mondiale MotoGp, ma la conquista del titolo è rinviata a Valencia, il 6 novembre. Al pilota Ducati mancano due punti per il trionfo perchè il suo rivale, Fabio Quartararo (Yamaha), ha chiuso al terzo posto, quanto bastava per non cedere subito lo scettro. Secondo posto per Enea Bastianini (Ducati Gresini). (ANSA).