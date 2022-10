Arrestato dopo incidente mortale, aveva patente revocata

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - L'uomo di 39 anni arrestato ieri a Bologna dalla Polizia Locale per aver provocato la morte di una donna di 81 anni, Luisa Giovannini, investita all'angolo tra via Azzurra e via Vizzani, era alla guida con la patente revocata e aveva droga con sé.

Visibilmente ubriaco secondo gli agenti intervenuti, è stato arrestato per omicidio stradale aggravato dalle violazioni al codice della strada per circolazione contromano, guida con patente revocata e per detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente, cocaina e hascisc, oltre che denunciato per porto di strumenti atti ad offendere: coltelli e un bastone estensibile. Gli oggetti sono stati sequestrati dalla Polizia locale, così come la sostanza stupefacente. Domani è previsto il processo per direttissima. Si attende l'esito del test per comprendere se avesse assunto droga mentre guidava. Alla guida di un'auto, ha impattato contro una seconda macchina e nell'impatto è stata coinvolta l'anziana. (ANSA).