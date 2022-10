Annullata a Piacenza la Cena per la 'Marcia su Roma'

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Nei giorni scorsi aveva sollevato polemiche, a Piacenza, l'organizzazione di una cena - in programma la sera del 28 ottobre prossimo in un ristorante della centralissima zona di piazza Cavalli - per celebrare l'anniversario della 'Marcia su Roma'. L'iniziativa era stata portata alla luce dal quotidiano 'Libertà' che, oggi, nell'edizione in edicola racconta che la serata è stata annullata. A rivelarlo, scrive il giornale emiliano, il titolare del locale scelto per il ritrovo tra 'nostalgici' del Ventennio, contattato dagli organizzatori che hanno disdetto la prenotazione dei tavoli. A ieri pare fossero una trentina le adesioni già raccolte per la cena celebrativa della Marcia.

L'evento che avrebbe dovuto essere privato ma che era diventato di dominio pubblico dopo essere stato promosso pure via chat, aveva dato vita a diverse reazioni di sdegno, anche da parte del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che, su Facebook, aveva invitato le autorità a fare le dovute verifiche e a intervenire. Ieri, riporta ancora 'Libertà', sul marciapiede di fronte alla porta d'ingresso del ristorante è comparso un graffito-insulto con il disegno di un topo con una freccia e la scritta 'fogna'. Ora la retromarcia degli organizzatori della cena. (ANSA).