Sindaco di Bologna, fare di tutto per zero morti stradali

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - "Dobbiamo fare di tutto affinché Bologna porti a zero le morti stradali. Non contano le statistiche in un giorno così, ma dobbiamo farlo. Per questo stiamo andando velocemente a istituire la Città 30kmh e abbiamo rafforzato i controlli in strada da parte della Polizia Locale".

Così, sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, interviene alla luce dell'incidente avvenuto intorno alle 13 e che è costato la vita a una donna di 81 anni sulle strisce pedonali.

"Samo tutti scioccati per quanto è successo oggi in via Azzurra - scrive in un post - dove una signora è stata travolta e uccisa da un auto coinvolta in un incidente. Per prima cosa mi stringo al dolore dei familiari della vittima e alle altre persone coinvolte nell'incidente. In questo post non intendo addentrarmi nelle dinamiche del fatto - prosegue - perché ci sono ancora approfondimenti in corso da parte delle autorità competenti, ma quanto avvenuto è grave e drammatico, a poche ore da un altro incidente in cui ha rischiato la vita un ragazzo mentre attraversava sulle strisce pedonali". (ANSA).