Incidente mortale a Bologna, arrestato guidatore

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - E' stato rintracciato e arrestato dalla Polizia Locale - presumibilmente con l'accusa di omicidio stradale - il conducente del veicolo che avrebbe causato un incidente, intorno alle 13 in via Azzurra a Bologna, costato la vita ad una donna di 81 anni, investita sulle strisce pedonali.

A quanto si è appreso si tratta di un uomo di 39 anni. Lunedì è previsto il processo per direttissima.

Solo pochi giorni fa, mercoledì, nella stessa strada, un ragazzino di 13 anni era stato investito da una macchina su un attraversamento pedonale, finendo poi in ospedale in gravissime condizioni. (ANSA).