Incidente mortale a Bologna, anziana investita sulle strisce

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - Grave incidente in via Azzurra, a Bologna, con una donna di 81 anni che ha perso la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali attorno alle 13.

Solo pochi giorni fa, mercoledì, nella stessa strada, un ragazzino di 13 anni era stato investito da una macchina su un attraversamento pedonale, finendo poi in ospedale in gravissime condizioni. L'incidente di oggi, invece, secondo i primi accertamenti della polizia locale, ha coinvolto due auto e si è verificato all'angolo con via Vizzani.

A quanto si apprende una delle auto, che procedeva in direzione Mazzini, ha perso il controllo ed è andata ad impattare con un'altra vettura, diretta verso via Massarenti. La prima auto si è ribaltata ed ha investito l'anziana, che stava attraversando sulle strisce: a bordo della vettura c'era una donna di 38 anni, incinta al nono mese, con il compagno di 39 anni, che non hanno riportato gravi ferite. L'uomo è stato portato dal 118 in codice 2 all'ospedale Maggiore, mentre la donna è stata accompagnata nel reparto maternità dell'ospedale Sant'Orsola per accertamenti. Sul posto oltre alla polizia locale sono intervenuti i vigili del fuoco e due ambulanze del 118. (ANSA).