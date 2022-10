Gp Malesia: Martin in pole position, cade Bagnaia

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Lo spagnolo Jorge Martin partirà in pole position nel Gp della Malesia classe MotoGp, penultima gara stagionale. In prima fila col pilota Ducati Pramac, l'italiano Enea Bastianini (Ducati Gresini) e Marc Marquez con la Honda.

Tutti indietro nella griglia i piloti in lizza per il mondiale: Francesco Bagnaia è caduto nel corso della Q2 dopo essere riuscito a superare la tagliola della Q1, insieme con lo stesso Marquez e ha chiuso nono. Martin ha fatto segnare il tempo di 1:57.790, precedendo di diversi decimi sia Bastianini (+0.456), sia Marquez (+0.664). Dalla seconda fila partiranno Marco Bezzecchi (Ducati VR46), Alex Rins (Suzuki) e Luca Marini (Ducati VR46), mentre aprirà la terza Franco Morbidelli con la Yamaha e avrà a fianco Maverick Vinales con l'Aprilia e Bagnaia.

Quarta fila e decimo per Aleix Espargaro con l'Aprilia e solo 12/o Quartararo che non è riuscito per un errore a completare il giro veloce a filo della bandiera a scacchi. (ANSA).