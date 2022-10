Amianto: 161 casi di mesotelioma in regione nel 2021

"A Modena nel 2021 ci sono stati 23 casi di mesotelioma, mentre in Emilia-Romagna lo stesso anno sono stati 161 (a Bologna 41), nella regione le medie quinquennali sono in aumento: poco meno di 82 casi all'anno tra il 1997-2001; una media di 113 dal 2002 al 2006; quasi 131 tra il 2007 e il 2011; oltre 150 dal 2012 al 2016; poco più di 151 casi all'anno tra il 2017 e il 2021. Nel complesso, dal 1996 a oggi in Emilia-Romagna si contano 3.274 casi di mesotelioma da amianto". Lo ha spiegato il presidente Ona (Osservatorio nazionale amianto) Ezio Bonanni nel corso di un convegno a San Cesario sul Panaro (Modena).

Sono stati rilevati inoltre 6.548 casi di tumore del polmone, 1.200 di asbestosi, cui si aggiungono, con riferimento a tutte le altre neoplasie, almeno altri 1.000 decessi, e così l'incidenza complessiva, ha spiegato l'Ona, è pari a 10.887 decessi. Vanno aggiunte tutte le altre malattie asbesto correlate, come il tumore della laringe, della faringe, dell'esofago, dello stomaco, del colon retto, delle ovaie e del fegato (tra cui il colangiocarcinoma), per cui, si va a oltre 11.022 casi.

Tra i temi trattati, inoltre, quello dell'amianto nelle tubature dell'acqua e del colangiocarcinoma, tumore delle vie biliari causato (anche) dalle fibre killer. Secondo l'Osservatorio, in Emilia-Romagna e nelle province di Bologna e di Modena, sono 28 gli acquedotti con amianto che servono 134 comuni, e su 453 campioni analizzati 41 sono risultati positivi per la presenza della fibra. (ANSA).