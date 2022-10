Ambiente: 'Continueremo a bloccarvi', si chiude corteo a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - "Vi stiamo bloccando perché il flusso delle merci si deve bloccare". Con questo grido un maxi corteo composto da migliaia di persone è uscito dalla tangenziale di Bologna, tra l'uscita 6 e la 7, chiusa per l'occasione, dopo avere sfilato lungo 4 km da piazza XX settembre in protesta contro il Passante di Mezzo e per la giustizia sociale e climatica allo slogan di "Insorgiamo".

Dopo essere giunti in tangenziale, promettendo nuovi blocchi se il progetto del Passante non sarà fermato, i manifestanti appartenenti a decine di collettivi e organizzazioni hanno fatto il percorso inverso per poi sedersi, tutti insieme, su una via Stalingrado gremita e bloccata al traffico. Dopo un concerto di finale dei Pop X preceduto da fuochi d'artificio, il corteo si è disperso dando appuntamento a un'altra grande manifestazione di protesta il 5 novembre a Napoli, oltre che a domani, a Bologna in piazza Scaravilli per il Festival No Passante.

Alcuni partecipanti hanno successivamente raggiunto via Zamboni 38 per unirsi all'occupazione dell'Università di Bologna che prosegue da ieri e dovrebbe terminare domenica. La protesta è stata organizzata da Fridays for Future Bologna, Collettivo di fabbrica Gkn, Rete sovranità alimentare e Assemblea No Passante. Hanno aderito anche il collettivo universitario Cua, i sindacati di base, e diverse realtà per il clima e i diritti. (ANSA).