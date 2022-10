Musica: tre date nei club per la nu-dance di cmqmartina

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Dopo il 'Cool tour' estivo, l'artista della nu-dance cmqmartina torna dal vivo per tre date prodotte da Dna Concerti: il 22 ottobre al Locomotiv Club di Bologna, il 27 alla Santeria Toscana di Milano, il 28 al Monk di Roma.

'Vergogna' (Columbia Records/Sony Music Italy), il terzo album in studio che ha ripetuto il successo di 'Disco' (2020) e 'Disco 2' (2021), trova il suo habitat naturale nei club, al ritmo di un sound fatto di intrecci di techno, cassa dritta e pop. "Scrivo canzoni - dice l'artista - per riordinare i pensieri e per capire meglio il rapporto che ho con ciò che mi circonda. Le canto per chi non trova le parole e riesce a specchiarsi nelle mie. Per sentirsi un po' meno persi".

cmqmartina ha poco più di vent'anni e vive a Monza. Cresciuta con Celentano ed Elisa alle medie - recita la sua biografia - ha all'attivo anche diverse playlist Spotify e 130mila followers.

(ANSA).