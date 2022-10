Covid: 3.296 nuovi casi in E-R, morte 5 persone

Sono 3.296 - a fronte di 16.338 tamponi eseguiti - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Emilia-Romagna dove restano stabili i ricoverati nelle terapie intensive, saliti di una unità a quota 35, mentre crescono di 21 unità, a quota 1.075 i pazienti ospitati negli altri reparti Covid.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 45.285: il 97,5% in isolamento a casa con sintomi lievi o privi di sintomi. Le persone complessivamente guarite, invece, sono 3.132 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.873.243 mentre si riportano cinque decessi, alcuni dei quali riferiti ai giorni scorsi: un uomo di 75 anni nel Piacentino; una donna di 91 anni e un uomo di 60 anni nel Reggiano; una donna di 82 anni nel Modenese e un uomo di 88 anni nel Ferrarese. (ANSA).