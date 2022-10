Alimentare: al Baccanale degustazioni e mostre di Clai

Anche quest'anno Clai, la cooperativa imolese che produce salumi, partecipa con una serie di appuntamenti, mostre, degustazioni e scuole di cucina al Baccanale 2022, la rassegna enogastronomica e culturale organizzata da oltre 30 anni dal Comune di Imola. Per questa edizione, che dal 22 ottobre al 13 novembre, è stato scelto il tema 'Ripieni'. Attive durante il Baccanale saranno le Macellerie del Contadino, i punti vendita della coop presenti sul territorio.

L'occasione della kermesse imolese conferma la vocazione alla socialità e alla convivialità, ma anche il piacere di degustare prodotti tipici apparentemente secondari come i "ripieni", che saranno tra i protagonisti di 'Ripieni, Rotoli e Arrosti', la scuola di cucina che si terrà venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 novembre nella Sala Polivalente di Villa La Babina a Sasso Morelli di Imola. Sotto la guida di chef, docenti di cucina ed esperti gastronomi, ogni partecipante potrà creare il ripieno ideale per farcire diversi tagli di carni, grazie a dodici postazioni di lavoro attrezzate e tutti gli ingredienti necessari per la realizzazione delle preparazioni. La prenotazione è obbligatoria. (ANSA).