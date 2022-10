Tre giorni di eventi per il 'Ferrara food festival'

Tre giorni di festa tra le vie del gusto con 'Ferrara Food Festival', kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio con un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e incontri culturali dal 4 al 6 novembre. L'evento è promosso dall'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio. Sarà una "sfida all'ultima fetta" quella degli agriturismi ferraresi, giudicati da una giuria di esperti che dovrà decretare la miglior produzione artigianale del dolce principe della cucina ferrarese: la torta tenerina. Andrà in scena anche il caplìt, versione ferrarese della tipica pasta ripiena che trova la sua storia, la propria ricetta e un nome diverso di provincia in provincia, in una versione gigante che sarà preparata dalle mani esperte delle sfogline dell'Accademia della Sfoglia. Un altro braccio di ferro vedrà protagonista la torta di tagliatelle, che incontra una degna sfidante nella sua versione mantovana. Alla scoperta dei prodotti del territorio ci sarà anche il critico gastronomico Edoardo Raspelli. Tra le altre disfide, quella del cappelletto ferrarese contro il tortellino bolognese. Dal sapore storico, invece, la rievocazione del matrimonio fra Lucrezia Borgia e Alfonso D'este, nel cuore del centro storico di Ferrara. (ANSA).