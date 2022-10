Governo: Bonaccini, in due giorni si è prodotto un disastro

"Immagino ragionevolmente che Meloni farà il Governo con Forza Italia, il problema è che in questi due giorni si è prodotto un bel disastro e se questo è il buongiorno che si vede dal mattino, per ora non è un gran buongiorno, ma giudicheremo dai fatti". Così il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in un intervento ad Agorà su Rai3.

"Meloni dovrà provare a formare il governo ricevendo l'incarico dal presidente Mattarella che nominerà i ministri una volta che ne avrà verificato l'adeguatezza, quindi vediamo anche quale lista verrà presentata, poi una volta che il governo verrà formato spero entri in funzione molto presto", ha proseguito Bonaccini. "Io tifo per l'Italia non contro e da presidente di regione abbiamo bisogno di un governo nelle sue piene funzioni, per i tanti problemi che attanagliano i cittadini ed è su questo che dovremo giudicarlo". Poi il presidente dell'Emilia-Romagna si domanda: "Che posizione terranno ad esempio sull'Europa? Sull'Atlantismo? Sulla lotta a questi rincari di bolletta micidiale, vergognosa? Siccome si è prodotto in questi due giorni un disastro, il governo andrà in Europa per trattare il prezzo del gas o ci andrà per sostenere le ragioni di chi sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie, speculando sui cittadini italiani, perché al di là di tante chiacchiere, io credo che sono questi i problemi veri non le dietrologie, i retroscena, i retropensieri". (ANSA).