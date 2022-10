Covid: altri 3.500 casi e 7 anziani morti in Emilia-Romagna

Altri 3.500 casi e sette morti in Emilia-Romagna dove il bollettino quotidiano della pandemia segnala un lieve calo dei ricoveri. I nuovi positivi sono 3.573 su 15.579 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, i pazienti nelle terapie intensive sono 34 (-1), negli altri reparti Covid 1.054 (-3).

I casi attivi sono 45.128 (+32), il 97,6% in isolamento a casa. I guariti sono 3.534 in più e i sette deceduti avevano tutti oltre 85 anni. (ANSA).