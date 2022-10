Cittadino insegue in bici scippatore e recupera bottino

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Dopo avere sentito le urla disperate di una donna appena scippata, ha inseguito in bicicletta il ladro e recuperato il bottino. Protagonista dell'episodio è Andrea Ballandi, un professionista bolognese che ieri mattina ha assistito a un borseggio in viale della Repubblica, a Bologna, mentre percorreva la corsia ciclabile.

"Quando ho visto quell'uomo scappare con in mano una borsa da donna, l'ho tallonato e con la ruota della bici sono riuscito a farlo inciampare, lui a quel punto ha lasciato cadere la borsa" ha raccontato Ballandi in una intervista al tg dell'emittente E'tv.

A quanto pare, la vittima era stata adocchiata da una coppia che era seduta ai tavolini di un bar. A compiere materialmente il borseggio è stato solo l'uomo, descritto come un giovane sui 30-35 anni che, dopo avere abbandonato la borsa appena sottratta, è riuscito ad allontanarsi. Il cittadino poi, con l'aiuto di un altro passante, ha restituito la refurtiva alla donna che poco dopo ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.

"Le urla della signora erano così strazianti che non ho pensato al pericolo -ha detto ancora Ballandi- solo quando son riuscito a fermarlo ho avuto paura, pensando che potesse essere armato. La vittima mi ha ringraziato tanto, ma a ripagarmi è stato soprattutto il sorriso della signora quando le abbiamo restituito la borsa." (ANSA).