Cala il sovraffollamento nelle carceri dell'Emilia-Romagna

E' in diminuzione il sovraffolamento nelle carceri dell'Emilia-Romagna, come evidenziato dalla relazione presentata in commissione regionale per la parità e i diritti delle persone. Ad oggi, (dati aggiornati al 30 settembre 2022) sono 366 le persone recluse nelle carceri del territorio regionale, che superano i limiti della capienza prevista.

Infatti, nei dieci istituti della regione, si contano 3.379 detenuti, di cui 1.633 stranieri e 146 donne, per una capienza di 3.013 unità. L'indice di sovraffollamento, in particolare nel triennio 2018-2020, ha segnato una diminuzione importante, pari al 10% in regione, a fronte della riduzione del 7,4% a livello nazionale. In generale, nel Paese, dal 2010 al 2022, la popolazione carceraria è diminuita di 12.126 unità, passando da 67.961 a 55.835 (dati al 30 settembre), per l'attuale capienza che arriva a 50.942 unità.

Il calo record, anche per alcuni interventi della Corte europea, è stato del 17,8% a livello nazionale tra il 2013 e il 2014. La Regione Emilia-Romagna continua a sostenere i percorsi collegati alle misure di esecuzione penale esterna. Per la giunta regionale resta centrale il tema della salute in carcere e del benessere della persona. Sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione è richiesta particolare attenzione al reinserimento sociale dei detenuti. (ANSA).