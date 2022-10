Ultraleggero precipita nel Modenese, morto il pilota

Un velivolo ultraleggero è precipitato in provincia di Modena, a Lama Mocogno, e il pilota è morto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18.20 in via Poggio, insieme al 118: ma per il pilota, un uomo di 72 anni, non c'era nulla da fare. Era decollato da Pavullo. (ANSA).