Torna a Modena 'Sciocolà', festival del cioccolato

Torna, dal 29 ottobre al primo novembre, Sciocolà il festival dedicato al cioccolato artigianale che si svolgerà tra le vie del centro di Modena e che quest'anno celebrerà la musica e i suoi grandi maestri.

Nella città emiliana andrà in scena una kermesse gastronomica incentrata sul cacao con sculture di cioccolato, degustazioni, show-cooking, appuntamenti culturali e riconoscimenti come Premio Sciocolà d'Oro che per questa edizione verrà dedicato a Luciano Pavarotti. A Cecilia Randall, autrice fantasy modenese sarà invece consegnato il premio Sciocolà Rosa Ruby Award per essersi distinta nel proprio ambito professionale realizzando il bestseller Hyperversum In tema di premiazioni, da quest'anno è stato istituito un nuovo riconoscimento, ribattezzato 'Walk of Fame': ad ogni edizione del festival verrà realizzata una stella di cioccolato che sarà conferita ad un illustre esponente dell'arte e della cultura: per questa primissima edizione verrà consegnata ad Alice Pavarotti figlia del grande tenore Al festival modenese, infine, sarà possibile ammirare il mezzo busto "Big Luciano" realizzato con oltre 100 kg di cioccolato extra fondente dal maestro cioccolatiere Mirco della Vecchia e dalla figlia Arianna, in omaggio al maestro modenese e il Tortellino da record di quasi 1 metro realizzato sempre da Mirco della Vecchia in collaborazione con Tania Raimondi.

