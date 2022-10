Tiene cuccioli di un mese in cantina, denunciato a Bologna

Otto cagnolini di circa un mese, infilati dentro un sacco in una cantina che, secondo la polizia, era in condizioni igienico-sanitarie precarie. I cuccioli sono stati trovati ieri mattina in un condominio in zona fiera, periferia di Bologna. Gli agenti del commissariato Bolognina Pontevecchio sono intervenuti dopo la segnalazione da parte di alcuni condomini che da un paio di giorni sentivano lamenti di cane provenire dagli scantinati.

Trovati i cuccioli, sono stati portati nell'auto di servizio e fatti visitare da personale veterinario dell'Ausl, che ha accertato le loro buone condizioni di salute. I poliziotti sono poi riusciti a risalire al proprietario della cantina: un uomo sui 30 anni che risiede nel condominio e che ha confermato di essere anche il proprietario della madre dei cagnolini, che aveva avuto la cucciolata circa un mese fa. L'uomo è stato denunciato per abbandono di animali e i cuccioli affidati al canile di San Giovanni in Persiceto, dove saranno accuditi in attesa di poter essere dati in affidamento. Al canile è stata temporaneamente portata anche la mamma, per completare lo svezzamento dei cagnolini. (ANSA).