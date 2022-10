Online in E-R il primo bando per le cooperative di comunità

(ANSA) - BOLOGNA, 19 OTT - In Emilia-Romagna entra nel vivo la legge regionale sulle cooperative di comunità. È infatti online il primo bando che stanzia 200mila euro a sostegno di società cooperative di comunità che operano in contesti territoriali fragili, a partire dalle aree appenniniche e interne. Entro l'11 novembre sarà dunque possibile presentare domanda per ottenere un contributo fino a 10mila euro.

Approvata lo scorso agosto dopo un lungo percorso partecipato e un confronto in Assemblea legislativa, la legge si rivolge a società cooperative, spesso avviate dai residenti di piccoli centri e di cui possono far parte anche gli Enti locali e l'associazionismo, nelle quali è fondamentale la coesione, lo spirito di condivisione e la messa in comune di risorse della comunità stessa. "La legge sulle cooperative di comunità - ha detto l'assessora regionale alla Montagna, Barbara Lori - era uno degli obiettivi che ci eravamo dati con il Patto per il Lavoro e per il Clima. Il bando che esce oggi è un primo passo concreto per sostenere e promuovere questo modello imprenditoriale innovativo". Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2021 in Emilia-Romagna si contavano 33 cooperative di comunità associate: 26 in area interna/rurale, 5 in area urbana e 2 in Comuni di cintura. Varie le attività svolte, dalla promozione turistica alle attività agricole, sociali, culturali e altre ancora.

Il contributo della Regione è indirizzato a sostenere spese per investimenti, tra cui il miglioramento della funzionalità di locali già in uso, l'acquisto di attrezzature e arredi nuovi, il rinnovo e ampliamento di impianti. Su tali spese, sostenute nel periodo 22 agosto 2022-30 novembre 2023, la Regione riconoscerà un contributo fino al 70% e per un importo massimo di 10mila euro. (ANSA).