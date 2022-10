'L'arte di toccare l'arte', mani protagoniste mostra tattile

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 19 OTT - 'L'arte di toccare l'arte' è il progetto nato dalla volontà dell'Istituto Garibaldi per i Ciechi e dei Musei Civici di Reggio Emilia di condividere con la cittadinanza l'idea che la fruizione del patrimonio culturale sia "obiettivo imprescindibile per un arricchimento culturale da cui tutti, disabili visivi e non, possono trarre grandi benefici". Dal 22 al 30 ottobre al Palazzo dei Musei le mani saranno protagoniste di questo viaggio esplorativo che coinvolgerà il visitatore in una modalità di fruizione dell'opera d'arte avvolgente e multisensoriale. L'esposizione ospita la sezione dedicata a 'La mimica del volto umano' della collezione permanente del Museo Tattile Statale Omero di Ancona.

La mostra tattile vuole concentrare l'interesse del visitatore verso l'elemento forse più espressivo della figura umana: il volto. È stata quindi allestita una galleria di sculture "celebri", calchi dal vero in gesso alabastrino, disposte in ordine cronologico: dalla scultura Greca alla scultura Barocca, con lo scopo di proporre un'esperienza che porti a riconoscere o interpretare alcune mimiche facciali intese come espressioni di vari stati d'animo. L'obiettivo è quello di promuovere la conoscenza di questo importante aspetto delle arti tramite l'esplorazione tattile, metodo estetico assai complesso ma intrigante, che facilita, non solo ai disabili della vista, la comprensione di opere e concetti storici. Sarà inoltre possibile per questa occasione l'esplorazione tattile di alcuni dei busti presenti nella Galleria dei marmi di Palazzo dei Musei, potendoli così riscoprire in modo inusuale e inaspettato.

L'approccio tattile e multi sensoriale - spiegano gli organizzatori - veicola l'idea di una "cultura senza barriere", avvicinando all'arte i non vedenti e gli ipovedenti, dando modo a tutti di sperimentare la capacità del tatto, che se usato correttamente permette di esplorare, "vedere" e comprendere le opere d'arte. (ANSA).