Eurovision, al via il casting per 'Una Voce per San Marino'

(ANSA) - SAN MARINO, 19 OTT - Comincerà venerdì 28 ottobre la prima fase di casting per la seconda edizione di 'Una Voce per San Marino', il cui vincitore parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica del Titano.

Nella prima edizione il prescelto per l'Esc è stato Achille Lauro con il brano 'Stripper'; in finale, tra gli altri, artisti come Alberto Fortis, Ivana Spagna e Valerio Scanu.

Le candidature possono essere presentate da coloro che entro il 30 novembre abbiano compiuto i 16 anni sul sito www.unavocepersanmarino.com, "senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell'interpretazione del brano presentato per il concorso". Non è necessario quindi essere cittadini sammarinesi per partecipare. Seguirà una fase formativa e di casting, che si svolgerà nell'arco di due giorni.

Nel mese di febbraio saranno previste cinque semifinali, quattro derivanti dalle selezioni e una di ripescaggio, che termineranno con la finalissima del 25 febbraio.

Il festival 'è nato dalla collaborazione tra Media Evolution, Segreteria di Stato per il Turismo e San Marino Rtv e intende "coniugare la territorialità, la partecipazione di nuove proposte e la presenza di artisti già affermati: il tutto all'insegna della qualità musicale e della capacità di 'Una Voce per San Marino' di rappresentare un trampolino di lancio nel panorama musicale internazionale". (ANSA).