Smog: allerta nelle province emiliane tranne Bologna

Allerta smog in tutte le province emiliane, con l'eccezione di Bologna. Da domani entrano in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 4) nei comuni Pair e gli altri provvedimenti emergenziali sono attivi fino a mercoledì 19 ottobre incluso, giorno di controllo e di emissione del nuovo bollettino Liberiamolaria. (ANSA).